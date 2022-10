Alf-Inge Haaland sejtelmes választ adott a kérdésre, van-e kivásárlási záradék fia szerződésében.



Az elmúlt napokban több hiteles forrás is arról számolt be, hogy Erling Haaland Manchester Cityvel kötött szerződésében szerepel egy kivásárlási záradék, amely lehetővé teszi, hogy a norvég 2024 nyarán távozzon 200 millió euróért cserébe. Bár ezeket a híreket a csapat vezetőedzője, Pep Guardiola cáfolta, tény, hogy a játékosnak korábban a Red Bull Salzburggal és a Borussia Dortmunddal kötött szerződésében is volt ilyen kitétel.



Most a játékos édesapja, Alf-Inge Haaland is megszólalt az ügyben.



„Természetesen nem beszélhetek a Cityvel kötött belső szerződésekről, de Erlingnek eddig nagy előnyt jelentett, hogy a saját karrierjét irányíthatta, amikor tovább akart lépni” – mondta a Viaplaynek.



„Persze biztos vannak olyan klubok, amelyek érdeklődnek a megvétele iránt, de mindig jó, ha több lehetőségüml van, és ki tudjuk elemezni az egyes dolgokat, annak tükrében, hogy hova szeretnénk eljutni. Most egy kicsit más a helyzet, mert egy igazán jó csapatba került, és talán karrierje hátralévő részében a Citynél marad. Ki tudja?” – tette hozzá.

Borítókép: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund a Getty Images