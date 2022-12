Alf-Inge Haaland szerint nem kizárt, hogy fia, Erling Haaland idővel elhagyja majd a Manchester Cityt annak érdekében, hogy egy másik ligában is kipróbálhassa magát.



Erling Haaland a 2022-es szezon előtt igazolt a Manchester Cityhez a Borussia Dortmundból. A norvég sztár már az első hónapban letette névjegyét a Premier League-ben, 18 mérkőzés alatt 23 gólig jutott. A játékos édesapja, Alf-Inge Haaland nemrég arról beszélt, hogy bár fia valószínűleg sokáig erősíti majd az angol csapatot, nincs kizárva, hogy pályafutása során más ligákban is prókálkozik majd.



„Erling 15 évig maradhat a Manchester Citynél, mert boldog, és egy nagyszerű klubról beszélünk” – mondta a France Footballnak.



„De szerintem be akarja bizonyítani, hogy bármelyik bajnokságban képes nyerni. Két és fél évet töltött Németországban, és a jövőben is csinálhat ilyesmit. Marad három évig a Premier League-ben, majd elköltözhet Olaszországba, Spanyolországba vagy Franciaországba. Ebben a tekintetben semmi sem biztos, de megvan rá lehetőség, hiszen Erling bármelyik csapatban nyerhet” – tette hozzá.

Borítókép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC a Getty Images