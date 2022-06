Erling Haaland édesapja nagyot trolkodott, mikor fia meglepte őt egy mezzel.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, június 13-án a Manchester City hivatalosan is bemutatta új szerzeményét, Erling Haalandot. Az angol klubot korábban már a norvég játékos édesapja, Alf-Inge Haaland is erősítette. Az idősebb Haaland 2003-ig 3 évet töltött a csapatban. Erling 19 évvel apja távozása után döntött úgy, hogy szeretné magát kipróbálni a Cityben. Szerződtetésének bejelentésekor a klub közzétett egy 14 perces videót, amiben a norvég átigazolásának jelentős pillanatait mutatták be. A felvételen láthatók a játékos orvosi vizsgálaton töltött percei és az is, ahogy Haaland először találkozik a stábbal.

A show-t azonban az idősebb Haaland lopta el. Erlingről gyerekkorában készült egy fénykép, amiben egy dad, azaz apa feliratú City-mezben van. A videóban ez a fotó is látszik, majd az a pillanat, hogy Halland egy Son, azaz fiú feliratú feliratot nyújt át az apjának. Ez a perc pedig tökéletes alkalmat kínált Alf-Ingének arra, hogy elsüssön egy poént.



"Köszönöm, de ő nem játszik a Cityben” – felelte fiának, amire Erling nevetve megjegyezte: Heung Min Son nem játszik a Cityben!"







A klip gyorsan elterjedt, és sok reakciót váltott ki a rajongókból.



„Norvég apa humor. Gyerünk” – írta egyikük.



"Ez a legjobb dolog ma a Twitteren!” – jegyezte meg egy másik szurkoló.



Egy harmadik rajongó pedig ezt írta: gyerünk Pep! Szerezd meg Son-t a Spurstől!

Borítókép: twitter.com