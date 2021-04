A Leicester City csatára, Jamie Vardy, és a Liverpool szenegáli támadója, Sadio Mané is adós a gólokkal a mostani szezonban, ám mindkét csapat vezetőedzője továbbra is bízik kulcsjátékosában.

A 34 éves Jamie Vardy a Leicester legutóbbi 17 tétmérkőzésén csak egyszer talált be. A nigériai válogatott Kelechi Iheanacho a legutóbbi tíz meccsen kilenc gólt szerzett, de Brendan Rodgers vezetőedző szerint hamarosan Vardy is kilábal a hullámvölgyből.

"Az a legfontosabb, hogy továbbra is dolgozzon és sokat fusson. Csak egy kis szerencsére van szüksége" - mondta Rodgers. Hozzátette, a tapasztalt játékos - aki továbbra is fontos tagja a csapatnak - a közelmúltban is számos gólhelyzetet dolgozott ki, de nem volt szerencséje, mert vagy a kapusok védtek, vagy a hátvédek blokkoltak, néhányszor pedig passz helyett is neki kellett volna lőnie. Sadio Mané oroszlánrészt vállalt a Liverpool FC tavalyi bajnoki címéből, a jelenlegi idényben azonban 39 tétmeccsen csak 12 gólt szerzett és hét gólpasszt adott.

"Mindannyian tudjuk, milyen jó játékos, és mit tett a sikereinkért, de nyilvánvaló, hogy most nincs a legjobb formában, ami a gólokat illeti. Ezt ő is tudja, és szeretne ismét rendkívül jól teljesíteni" - nyilatkozta Jürgen Klopp vezetőedző.



Fotó: Peter Byrne - Pool/Getty Image

Hozzáfűzte, a világ összes csatára ismeri ezt a helyzetet, ezért nem aggódik, de tisztában van játékosa problémájával, és dolgoznak rajta.

"Az elmúlt három év menetrendje a világon nagyon sok játékos számára kemény volt. Neki is, de nem hiszem, hogy ez az oka" - magyarázta a német edző. Meglátása szerint a 29 éves Manénak nem az erőnlétével van baj, hanem fejben vannak problémái.

"Ha egy csatár nem szerez gólt egy ideig, akkor elkezd gondolkodni. Abban a pillanatban, amint a gondolkodása helyes irányba változik, újra rendben lesz, nekünk pedig segítenünk kell, hogy ez az idő ne legyen túl messze" - mondta Klopp.

A Leicester City a tabella harmadik helyén áll, a Liverpool FC viszont címvédőként csupán hetedik, harminc forduló után.

Borítókép: Laurence Griffiths/Getty Images