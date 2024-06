Lucas Paquetá ügyében jó ideje nyomoznak már, a brazil válogatott futballistát azzal vádolták meg, hogy több alkalommal is szándékosan kapott sárga lapot, ezzel befolyásolva sportfogadási események végkimenetelét.

Az Angol-labdarúgó-szövetség az E5 és F3-as szabály megszegésével gyanúsította meg Paquetát, és négy mérkőzést hozott fel példaként a szándékos sárga lap vádjára.

Az említett esetek sorrendben a Leicester City, a Leeds United, az Aston Villa, valamint a Bournemouth elleni Premier League-mérkőzéseken történtek 2022-től 2023-ig.



A középpályás azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a szokottnál is több fogadás érkezett Rio de Janeiro környékéről a Paquetát is érintő kimenetelekre. A fogadásokról egyébként érdekes módon a West Ham mezszponzoraként is ismert Betway szerencsejáték-vállalat értesítette a szövetséget.

A korábbi Milan és Lyon-sztár közleményében ártatlannak vallotta magát, a The Sunnál dolgozó Matt Hughes szerint amennyiben az FA bűnösnek találja a brazilt, élete végéig eltiltja.

A testület szerint Paquetá vádjai jóval komolyabbak, mint korábban Kynan Isaac, vagy Bradley Wood ügyében, akik FA-kupa mérkőzésen kaptak szándékosan sárga lapot. Őket tíz illetve hat évre tiltotta el a szövetség.

Az állítások szerint hatvan fogadás érkezett a West Ham középpályásának szankcionálására, a legkisebb 7, a legnagyobb pedig 400 font értékben.

Az össznyereményt 100 ezer font körül határozták meg, és bár maga Paquetá egyszer sem fogadott, a vád szerint azért kapott figyelmeztetést, hogy a hozzá közel állók anyagilag profitálhassanak belőle.

Az FA még mindig információt és bizonyítékot gyűjt Brazíliából az ügyben, viszont hasonlóan Ivan Toney esetéhez, hónapokig eltarthat, mire a meghallgatásokra kerül a sor.

A brazil középpályás ügyvédjei extra időt kaptak, hogy hivatalos választ nyújtsanak be a vádakra.

Paquetát nagyon szerette volna leigazolni a Manchester City, de a Premier League címvédő elállt a transzfertől, amint megvádolták a játékost.

