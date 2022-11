A Manchester United fontolgatja, hogy felbontja Cristiano Ronaldo szerződését már a télen. Rio Ferdinand szerint nincs visszaút a 37 éves támadónak a nyilatkozata után.

Cristiano Ronaldo a Piers Morgannek adott interjújában csúnyán megbántotta a Manchester Unitedet. A csatár többek között azt mondta, hogy nem tiszteli Erik ten Hagot, úgy érzi, elárulta a klub, és megkérdőjelezte Ralf Rangnick szerződtetését.

A Liverpool korábbi hátvéd sztárja, Jamie Carragher korábban már elárulta, hogy szerinte Ronaldo ki akarja rúgatni magát. Korábbi csapattársa, Rio Ferdinand úgy véli, a portugál ideje lejárt a klubnál.

„Vége. A Manchester Uniteddel való szerelemnek vége. A könyvet lezárták, olyan helyzetbe hozta a klubot, ahonnan nincs visszaút. Ha bárki a klubnál meg akarta volna tartani Ronaldót, most már biztosan nem teheti meg azok után, amit mondott. Nem lehet ebben a helyzetben megvédeni Cristiano Ronaldót. Biztos vagyok benne, hogy ez csak egy miatt lett így kitalálva, mégpedig azért, mert elhagyja a klubot. Nem hiszem, hogy a klub ezek után akarja őt, és nem hiszem, hogy vissza akarna térni” – mondta Ferdinand a 'Vibe with Five' című podcastjában.

Közben a The Telegraph azt írja, hogy a Manchester United fontolgatja, hogy a télen felbontja Ronaldo szerződését a Morgannel készült interjú miatt.

Borítókép: Visionhaus/Getty Images