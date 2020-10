Ed Woodward, a Manchester United labdarúgócsapatának ügyvezető alelnöke arra kérte a brit kormányt, hogy más európai országokhoz hasonlóan engedélyezze a szurkolók fokozatos visszatérését a stadionokba.

Az MU szerdán közölte, hogy nettó 23,2 millió fontos veszteséget könyvelt el a legutóbbi pénzügyi esztendőben. Ed Woodward hozzátette: bár elismerik, hogy a közegészségügy mindenekfelett áll, de szerinte a most érvényben lévőknél következetesebb korlátozásokra lenne szükség.



"Ha az emberek órákon át ülhetnek egymás mellett a repülőgépen vagy a moziban, akkor miért ne nézhetnének meg egymás mellett labdarúgó-mérkőzést is, szabadtéri környezetben, ahol a stadionban ugyanúgy lehetőség van korlátozó intézkedésekre, valamint azok ellenőrzésére is" - nyilatkozta, egyúttal kiemelte, ha engedélyezett fedett létesítményekben koncertek megrendezése, akkor miért bánnak máshogy a labdarúgás szimpatizánsaival.



(Kép: Alex Pantling/Getty Images)



"A szurkolók jelentik ennek a játéknak az alapját, néhány következetlenség azonban számukra és a klubok számára is kiábrándító. Jelenleg már több mint húsz európai országban engedélyezett a szurkolók jelenléte a stadionokban, legalábbis azok egy részébe. A befogadóképesség jelentős korlátozása lehetővé teszi a társadalmi távolságtartást. Sürgetjük a brit kormányt, hogy kövesse azokat a pozitív példákat, amelyeket biztonságosan lehet kivitelezni" - mondta.



Az angol profi bajnokságokban a márciusi leállás óta minden mérkőzést zárt kapuk mögött rendeztek meg.

Kép: Richard Heathcote/Getty Images