Nem rejtette véka alá kételyeit Jens Lehmann, az Arsenal korábbi hálóőre azon témát illetően, hogy vajon Mikel Arteta-e a megfelelő ember arra, hogy az Ágyúsok újra PL-címet szerezzenek!



"Arteta visszahozta egy nagyon magas szintre az Arsenalt, de hogy ő a megfelelő vezér a csapat számára… ebben nem vagyok biztos. Azt ugyanis bizonyítani kell.” – nyilatkozta a The Telegraph újságírójának a német. – „Egy éve, és most is megnyerhettük volna a bajnokságot. Tavaly vezettünk, és aztán áprilisra teljesen szétestünk, három döntetlent és egy vereséget jegyezve. Ott a végső tőrdöfés az volt, amikor Saka 2-0-nál büntetőt hibázott, és a West Ham végül egyenlített, ami 2 drága pontunkba került.”



A 23-24-es szezon Aston Villa elleni vereségét nem említette Lehmann, de feltette a nagy kérdést.



„Azok az emberek ,akik edzőket neveznek ki, sokszor nem tudják, hogy az edző személyisége is döntő tényező a sikerességében. Arteta kapcsán mit látunk? Győztes típus, vagy csak egy nagyon kedves, rendes pali, aki el tud juttatni egy bizonyos szintre, ám az utolsó lépés megtételére már nem képes?”



Ahogy minden ilyen kérdéskört, ezt is az idő fogja eldönteni, azt azonban nehéz volna elvitatni Artatától, hogy a nehéz döntések elől sem futamodott meg az elmúlt két évben akkor, amikor nagy nevű, rossz formát futó játékosokat kellett a padra ültetni.

(Borítókép: Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)