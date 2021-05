Az angol labdarúgó harmadosztályban szereplő Ipswich Town mezszponzora lesz a következő idényben Ed Sheeran négyszeres Grammy-díjas popzenész.

A 30 éves sztár közölte: gyermekkorának kedvenc klubja remélhetőleg feljebb léphet a szerződés révén, amelynek értelmében a logója a férfi és a női csapat mezén látható majd a 2021/2022-es szezonban. A felirat tartalmazza az énekes-gitáros első három lemezének a címét, azaz a +, a x és az ÷ jeleket, valamint a - és az = szimbólumokat is.

"A klub nagy szerepet játszik a helyi közösségben, én pedig így fejezem ki a támogatásomat" - jelentette ki a kelet-angliai térségben felnőtt Sheeran, hozzátéve, amint visszaengedik a szurkolókat a stadionokba, ismét rendszeresen járni fog az Ipswich meccseire.

Our men's and women's first-teams have a new shirt sponsor!



