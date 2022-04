Pep Guardiola szerint az Ajax edzője, Erik ten Hag ideális választás lenne a Mamchester United számára.



A katalán tréner a Bayern Münchennél dolgozott együtt Ten Haggel, és annak ellenére, hogy most a városi rivális Manchester Citynél dolgozik, jó szívvel ajánlaná őt a Manchester Unitednek.



"Elég rendszeresen beszéltünk, és ő egy hihetetlen ember. Meglepett, milyen alázatos volt" - mondta Guardiola Ten Hagról egy sajtótájékoztatón.



"A tulajdonságait tekintve csak vessen egy pillantást az elmúlt évek Ajax csapatára. Öröm nézni."



"Ha tudnám, felhívnám a Manchester Unitedet, és azt mondanám nekik, srácok, le kell szerződtetnetek őt. De senki nem tudja”



"Amikor ideérkeztem, nem tudtam. Nem kétséges, hogy jó menedzser. De régen is voltak jó menedzserek, mióta Sir Alex (Ferguson) távozott. Nem mondhatod, hogy David Moyes nem jó menedzser vagy Louis van Gaal vagy Jose Mourinho. Úgy gondolom, hogy az összes menedzser, aki a Unitednél volt, kiváló volt."



Guardiola viccelődve hozzátette Ten Hag neki is jó helyettesítője lehetne a Manchester Cityben.



"Lehetne Erik ten Hag itt a Cityben? Határozottan. Szerintem ő lehet az igazi" - mondta Guardiola.



"Azért, ahogyan hozzááll a játékhoz. Mondom (a Manchester City sportigazgatója) Txikinek (Begiristain)" – viccelődött.

Forrás: marca.com

Borítókép: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images