A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola elmondta, szerinte mi a legfőbb különbség Erling Haaland és Lionel Messi között.



A Manchester City 2022 nyarán igazolta le Erling Haalandot, aki azóta szárnyal az angol klubban. A norvég 33 mérkőzés alatt 33 gólt szerzett, amelyből 27-et a Premier League-ben rúgott. Ezzel már februárban megdöntötte a City színeiben egyetlen játékos által szerzett legtöbb gól rekordját. A számokat elnézve vitathatatlan, hogy jelenleg Haaland a világ egyik legjobb középcsatára, ezért sokan megpróbálják őt összehasolítani Lionel Messivel. Ezt nemrég Pep Guardiola is megtette, aki égy évig dolgozott együtt a hétszeres aranylabdással, most pedig a fiatal norvégot edzi.



„(Haalandnak) szüksége van a csapatra ahhoz, hogy gólokat szerezzen” – mondta Guardiola a Bournemouth elleni összecsapás előtt a Sky Sportsnak.



„Ő nem olyan, mint Messi, aki elmegy, megszerezni a labdát, majd három-négy játékost is kicselez. Ő egymaga képes eldönteni játékot.”



„Erlingnek szüksége van a csapatra. Nem minden róla szól” – tette hozzá.

