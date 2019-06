Pep Guardiola már három szezont lehúzott Angliában, és a legutóbbi két bajnokságot meg is nyerte, amit egyik legnagyszerűbb sikereként értékel. A katalán nem győzi dicsérni a Premier League minőségét, azt is kifejtve, mi teszi igazán nehézzé. Viszonyítási alapja van, hiszen a négy top bajnokságból az olaszon kívül - ahol játékosként megfordult - már mindegyikben dolgozott.

– Az angol liga a legkeményebb, – árulta el egy interjúban. – Az emberek mielőtt megérkeztem volna, mondták, hogy az angol bajnokság nehezebb. Kérdeztem, miért, de mikor itt vagy már, rájössz, főként a hihetetlenül zsúfolt naptár, az ellenfelek minősége, a játékosok keménysége, az időjárás miatt, ami négy-öt hónapig szörnyű.

Emellett arról is beszélt, milyen előrelépéseket tett az elmúlt években a Manchester City.

– Ennél a klubnál egy évtizede senki nem vette volna számításba a Premier League megnyerését, és most az emberek elkezdtek erről beszélni. Ez az első lépés, és ez jó, – mondta. – Most megnyertük, de el is veszthettük volna. A fontos viszont, hogy a végéig ott voltunk.

