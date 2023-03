A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola elárulta, miért gondolja azt, hogy Erling Haaland boldog a klubjában, és nem akar átigazolni a Real Madridhoz.



Haaland nagy szerepet játszott a Manchester City Crystal Palace elleni győzelmében. A norvég szerezte a találkozó egyetlen gólját, amellyel egyúttal életben tartotta a City bajnoki reményeit is. Pep Guardiola a meccset követő sajtótájékoztatón hosszasan méltatta a csatárt, és utalást tett arra is, nem hiszi, hogy távozna a norvég.



„Az ahogy a góljait ünnepli, megmutatja, mennyire boldog itt, mi pedig mennyire boldogok vagyunk vele. Fiatal srác, aki vállalja a büntetőrúgás okozta nyomást és felelősséget. Eltökéltségével ismét oda állt és gólt lőtt, nagyszerű volt. Azt szeretném, ha végig vinnénk a közös időszakunkat. Tény, hogy a csapattal való együttműködése javítani tudott a játékunkon” – mondta Guardiola, majd azt is elárulta, mit szeret a fiatal játékosban.



„Az egyik legjobb dolog, amit észrevettem vele kapcsolatban a közös munkánk alatt az az, hogy akkor sem lesz szomorú, vagy esik depresszióba, ha egy-két meccsen nem megy neki. Mindig pozitívan gondolkodik.”



„Tudja, hogy ha esélyt kap, akkor ott lesz. És ez hihetetlen tulajdonság egy futballista, egy sportoló számára. A fociban, a kosárlabdában, a teniszben általában nem lehet jó egy sportoló, ha a múlt hibáira koncentrál. Ez a srác mindig azt gondolja: oké, lemaradtam? Lesz még egy esélyem. És még egy. És még egy” – fejtette ki Guardiola, végezetül pedig hozzátette, örül, hogy Haaland érzi a rá nehezedő nyomást, mert ebből hosszú távon építkezni tud majd.

Borítókép: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images