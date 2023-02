Pep Guardiola bocsánatot kért Steve Gerrardtól a múlt héten rá tett megjegyzései miatt.



A Manchester City vezetőedzője a múlt hét folyamán számos kérdést kapott az újságíróktól a Manchester City elleni vádakkal kapcsolatban. A spanyol hevesen reagált ezekre és nyilatkozatába a Liverpool egykori játékosát, Steven Gerrardot is bevonta.



„Lassan már azért is mi leszünk a felelősek, hogy Steven Gerrard elcsúszott…” – utalt a játékos egykori Chelsea elleni bakijára, ami a Liverpool bajnoki címébe került.



A spanyol tréner azóta már megbánta kijelentését, és az Arsenal elleni mérkőzésük előtti sajtótájékoztatón megragadta az alkalmat arra, hogy bocsánatot kérjen a legendás játékostól.



„Elnézést kérek a múltkori, Steven Gerrarddal kapcsolatos, teljesen felesleges és ostoba megjegyzésemért” – kezdte.



"Tudják, csodálom őt és a karrierjét, és azt, amit azért az országért tett, ahol élek és dolgozom. Szégyellem magam azért, amit mondtam, mert nem érdemli meg.”



„Őszintén hiszek az előző sajtótájékoztatómon tett megjegyzéseimben. Meg akarom védeni a klubomat, de most nem képviseltem jól azt. Ostobaság volt bevonni Gerrard nevét a megjegyzéseimbe.”



„Személyesen már bocsánatot kértem tőle, de itt is meg kell tennem. Nagyon sajnálom őt, Alexet a feleségét, a gyerekeit, a családját, mert ez hülyeség volt” – zárta szavait.

Borítókép: Daniel Chesterton/Offside/Offside via Getty Images