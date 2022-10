Pep Guardiola szerződése 2023-ig szól a Manchester Citynél, így érthető okokból egyre több spekuláció jelenik meg a jövőjével kapcsolatban.

A legutóbbi sajtótájékoztatón az edzőnek is feltették ezt a kérdést, aki diplomatikus választ adott.

„A klub pontosan tudja, mi a cél, a következő lépés.”



„Semmi gondjuk nem lesz abból, ha én távozom. Tudják, mi a stratégia, mit kell tenniük ma, holnap, a vb után vagy a következő szezonokban.” – mondta el a BBC szerint.

Guardiola négyszer nyert Premier League-t a Cityvel, a Bajnokok Ligája serleg azonban még hiányzik a klub vitrinjéből.

“If I stay here, perfect - if I don’t stay here, Manchester City will be perfect too”. Pep Guardiola on his future at Man City. #MCFC@footballdaily @MelissaReddy_ pic.twitter.com/TAFPKBgxpw