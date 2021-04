Kevin de Bruyne és Sergio Agüero már a társaival együtt edzett pénteken a Manchester Cityben, amely a Ligakupa döntőjében vasárnap a Tottenham Hotspurrel találkozik. A londoniak kulcsembere, Harry Kane sérülése miatt viszont még mindig nem tudott gyakorolni.

A legutóbbi három kiírásban első, 2014 óta ötször a legjobbnak bizonyuló, összesen hétszeres Ligakupa-győztes - a bajnokságban éllovas - Manchester City szakembere, Josep Guardiola elmondta: a pénteki edzésen De Bruyne és Sergio Agüero is részt tudott venni, de arról csak szombaton, a döntő előtti utolsó edzést követően határoz majd, hogy a meccskeretben is számításba veszi-e őket. A 32 éves Agüero - aki a szezon végén elhagyja a klubot, és sajtóhírek szerint a Barcelonában folytatja - sérüléssel és betegséggel is küzd a szezonban, eddigi 15 tétmeccsén epizódszerephez jutott csupán. Most kéthetes kihagyás után tudott ismét társaival együtt edzeni. A 29 éves De Bruyne múlt héten, a Chelsea elleni FA Kupa-elődöntőben szenvedett kisebb sérülést, a szerdai bajnoki összecsapáson nem is volt kerettag.



Fotó: Tim Keeton/PA Images via Getty Images

Guardiola hozzátette: nem kezelik félvállról a kupadöntőt - több riválisukkal ellentétben ezért nem a cseresorukkal játszottak -, de fontosabb számukra a bajnoki cím megszerzése, valamint a Bajnokok Ligája, ahol az elődöntőben szerdán kerül során a Paris Saint-Germain elleni első, idegenbeli fellépésükre. Kiemelte: velük ellentétben a Tottenhamnek ez az egyetlen lehetősége maradt, hogy trófeát szerezzen az idényben. A londoni csapat legutóbbi diadalát pont a Ligakupában aratta 2008-ban. Az együttesnél a gólerős csapatkapitány, Harry Kane kiesése jelenthet gondot, bár a héten ideglenesen kinevezett vezetőedző, Ryan Mason szerint elég bő a keretük ahhoz, hogy megfelelőképpen pótolják őt. Kiemelte: annak ellenére még nem kell végleg lemondania Kane játékáról, hogy a csatár két nappal a döntő előtt sem tudott edzeni, mert állapota óráról órára változhat.

"Holnap már okosabbak leszünk, de most még azt sem tudom, hogy a szombati edzésen részt tud-e venni vagy sem. A vasárnapot illetően pedig végképp nem tudok most biztosat mondani" - nyilatkozta Mason, aki hozzátette, egy olyan világklasszis futballistának, mint Kane, akinek egészségesen tökéletes a kondíciója, az egyhetes kihagyás nem jelent problémát.

"Egy dolog azonban biztos: úgy nem lép pályára, ha nem találja magát alkalmasnak arra" - mondta.



Fotó: Joe Prior/Visionhaus/Getty Images

Kane múlt pénteken szenvedett bokasérülést az Everton elleni bajnoki találkozón, a szerdai bajnokin emiatt már nem volt keretben. A Ligakupa döntője vasárnap 17.30 órakor kezdődik, a járványhelyzet javuló helyi adatait figyelembe véve a fináléban mindkét klub részéről kétezer szurkoló lehet a helyszínen, míg a Wembley Stadionban nyolcezres limitet határoztak meg.

Borítókép: Tom Flathers/Manchester City FC via Getty Images