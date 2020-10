Josep Guardiola, a Manchester City labdarúgócsapatának spanyol vezetőedzője szerint az argentin Sergio Agüerónak a pályán nyújtott teljesítményével ki kell érdemelnie, hogy meghosszabbítsák jövő nyáron lejáró szerződését.

A szakvezető kifejtette: a 32 éves támadó továbbra is kulcsszerepet tölthet be a Cityben, de bizonyítania kell, hogy érdemes hosszabbítani vele.



"Sergiónak most meg kell mutatnia, ahogyan mindenki másnak, hogy érdemes arra, hogy itt folytassa. Továbbra is jól kell teljesítenie, gólokat szereznie és meccseket eldöntenie, ezt követően majd a klubbal közösen meghozzuk a döntést a jövőjéről" - nyilatkozta Guardiola.



Hozzátette: amennyiben Agüero képességeinek megfelelően tud játszani, akkor kétség sem férhet hozzá, hogy addig marad, amíg ő szeretne, hiszen egyedülálló futballista, aki rendkívül fontos a csapat és a szurkolók számára is.



Emlékeztetett azonban, hogy Agüero négy hónapot kihagyott térdsérülése miatt, és most az a feladata, hogy ismét állandóan a csapattal tudjon készülni, a meccseket illetően pedig megkezdje a gólgyártást.



"Amikor a pályán van, mindig jobbak leszünk és biztonságosabban játszunk. Az előző szezon végén nagyon hiányzott nekünk a mérkőzések fontos pillanataiban" - mondta a spanyol edző.



Agüero 18 mérkőzésen nem játszhatott, és hosszú kihagyást követően szombaton, az Arsenal ellen hazai pályán 1-0-ra megnyert találkozón tért vissza az együttesbe, amelyben kezdőként 65 percet játszott. A 2018-ban és 2019-ben bajnok manchesteri csapat az előző bajnoki szezonban ezüstérmesként zárt, jelenleg négy forduló alatt hét pontot szerzett, és a tizedik helyen áll a tabellán. Agüero 2011 nyarán az Atlético Madridból szerződött a Premier League egyik meghatározó együtteséhez.

