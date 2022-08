A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola elárulta, mit gondol arról, hogy még mindig nem sikerült megnyernie a Bajnokok Ligáját az angol klubcsapattal.



A spanyol tréner utoljára a Barcelona színeiben tudta megnyerni a legrangosabb európai kupasorozatot, ez azonban saját bevallása szerint nem igazán stresszeli őt.



„Az emberek talán kifogásnak találják, de nem azért vagyok itt, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. A tulajdonosok nem követelték emg tőlem. Egyértelmű, hogy nyerni akarnak – és én vagyok az első, aki ezt akarja. De ez így volt Münchenben és Barcelonában is, ahol kétszer nyertem" – mondta a Mirror szerint.



„Minden szezonban meg akarom nyerni mind a négy címet. És ha még 30-40 évig edző leszek, akkor is minden szezonban meg akarom nyerni a Bajnokok Ligáját. De nem éreztem kudarcnak azt a két évet Barcelonában, vagy azt a három évet a Bayernben, amikor nem nyertünk” – tette hozzá.



„Meg akarjuk nyerni, de ugyanakkor nem vagyok az univerzum edzője. Igyekszünk. Az előző szezonban közelebb álltunk egymáshoz, és ebben a szezonban is megpróbáljuk. De tisztában vagyok vele, milyen nehéz az ellenfél, és milyen nehéz maga a torna” – zárta szavait.



Az 51 éves szakember szerződése a Manchester Cityvel 2023 nyaráig szól.

Borítókép: Tom Flathers/Manchester City FC a Getty Images