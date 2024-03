Pep Guardiola a Manchester City menedzsere nem köntörfalazott a városi rivális Manchester United elleni 3-1-es győzelmet követően, amikor Phil Fodent a Premier League legjobb játékosának kiáltotta ki.

A feltörekvő sztár kiemelkedő teljesítményével jogosan érdemelte ki a mérkőzés játékosa címet és a menedzser nagy dicséretét, miután Foden 2 elképesztő gólt is szerzett.

Guardiola a BBC Match of the Day című műsorában így nyilatkozott: „Ez a sok meccs, amit játszik. Mindig is tehetséges játékos volt, de most már érettebb, és jobban érti a játékot, különösen védekezésben. Tud középen, jobbra játszani, labdát szerezni és befelé vágni, balra játszani, balról gólt lőni. Mit is mondhatnék? Ő jelenleg a legjobb játékos a Premier League-ben, amiért ennyi mindent csinál. Hihetetlen."

Foden védekező közreműködéséről Guardiola hozzátette: „Amikor két gólt lő, az nagyobb örömet okoz nekem, mint a többi dolog. Nem tárgyalunk erről, az a srác, aki ezt nem teszi meg, nem marad a csapatban. Imádja a futballt, a futballért él. Örömöt okoz, és a munkamorálja hihetetlen.”

Az egyik pillanat, ami igazán dicséretet érdemel, az Foden első szólógólja volt. A Manchester City játékosa egy gyors mozdulatot követően balról olyan lövést adott le, amely minden szurkolót ámulatba ejtett.

Ebben a szezonban Phil Foden 18 gólt szerzett és 10 gólpasszt adott a City színeiben 40 mérkőzésen.

