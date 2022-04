Fernandinho a szezon végén nem hosszabbítja meg lejáró szerződését, így távozik a Manchester City labdarúgócsapatától.



A 36 éves brazil középpályás ezt kedden jelentette be együttese szerdai, Bajnokok Ligája negyeddöntője előtt.



Fernandinho döntése okaként az angol bajnoki címvédőnél eltöltött kilenc idény mellett a három szezonnal ezelőtti pozícióváltását, és az abból adódó kevesebb játékpercet nevezte meg.



A játékos 2013-ban a Sahtar Donyecktől szerződött Angliába, a Cityben 373 alkalommal szerepelt, négy bajnoki és hat Ligakupa-diadala volt. Tavaly nyáron egyéves szerződéshosszabbítást írt alá, pályafutását várhatóan odahaza folytatja.



Nem sokkal a játékos bejelentése után megkérdezték Pep Guardiolát, hogy csalódott-e Fernandinho döntése miatt. A City edzőjének azonban fogalma sem volt arról, mit árult el középpályása a sajtótájékoztaón. Úgy tűnt, mint akinek fogalma sem volt arról, hogy Fernandinho a távozást tervezi.



Miután megkérte a riportert, hogy ismételje meg a kérdést, láthatóan megdöbbent arccal azt mondta: „Ó! nem tudtam.”

Pep Guardiola’s reaction to finding out Fernandinho is leaving the club at the end of the season. pic.twitter.com/YCcq5tvPzR