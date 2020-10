A Manchester Cityt irányító Josep Guardiola őrültnek nevezte a mérkőzésnaptárt, amely miatt szerinte hátrányt szenvednek a nemzetközi kupaküzdelmekben is érintett labdarúgócsapatok.

A katalán szakember pénteken adott hangot nemtetszésének, mondván a játékosoknak túl kevés idejük van a regenerálódásra.



"Egyértelmű, hogy nagyon nehéz a bajnokság, mert másoknak hét-nyolc napjuk van felkészülni" - fogalmazott Guardiola csapata sajtótájékoztatóján.



(Kép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)



Hozzátette, minden más, európai kupában szereplő együttes ugyanezzel a problémával küzd, vélhetően más menedzserek is akkora bajban vannak a csapatkijelöléssel, mint ő.



"Szombat kora délután játszunk, de még nem tudom, kik lesznek a keretben" - jelentette ki a vezetőedző, aki ugyanakkor közölte, szeretnének trófeákért küzdeni a mostani idényben is.



(Kép: Matt McNulty - Manchester City/Manchester City FC via Getty Images)



A koronavírus-járvány miatt elhúzódó előző szezon hozományaként a csapatok csak szeptemberben tudták elkezdeni a mostani kiírást, a nemzetközi sorozatok főtáblás küzdelmei pedig csak ezen a héten indultak. Mindez azt jelenti, hogy a feszített menetrend miatt minden forduló között Bajnokok Ligája-szereplés vár a Cityre egészen a novemberi válogatott szünetig.



A tabellán 11. manchesteriek szombaton a West Ham United otthonába látogatnak a Premier League-ben.

Kép: Michael Regan/Getty Images