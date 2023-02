Pep Guardiola sosem riadt vissza a meglepő taktikai húzásoktól, ez pedig a mai napig sincs másképp. Az Arsenal elleni találkozón Bernardo Silvát balhátvédként tette a kezdőbe, ez azonban nem jött be, így változtatnia kellett.



A mérkőzést követően neki is szegezték a kérdést, hogy miért próbálkozik ilyen veszélyes taktikai lépésekkel, ő pedig láthatóan nem fogadta jól a támadó kérdést.

„Ha nyerünk, zseni vagyok, ha veszítünk, akkor meg arrogáns. Ez így működik… Az emberek nem tudják, mennyire átgondolt lépések ezek.”



„Én azt mondom, hogy ha valamit döntök, abban hinnem kell. Nagyon komolyan veszem a munkám és nem vagyok naív. Ha valahogy elhatározom magam, az azért van, mert hiszek benne.”

Journo: You said your tactics was horrible because Bernardo was used as left back



Pep “NO I didn’t say that. I said it was horrible because I defended with wingers inside instead of outside. Bernardo in left back is more aggressive than Delph & Zinchenko” pic.twitter.com/VwLn6X6H0W