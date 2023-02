A Manchester City vezetőedzője, Pep Guardiola elmondta véleményét az Ilkay Gündogan körül kialakult helyzettel kapcsolatban.



A 32 éves játékos szerződése a szezon végéig szól a Manchester Cityvel és jövője egyelőre még nem tisztázott, mivel az utóbbi időben a Barcelonával is többször kapcsolatba hozták.

Most a Manchester City vezetőedzője, Pep GuardiolaMost Pep Guardiola is megszólalt az ügyben.



„Tudom, mit gondolok Ilkayról. Azok után, amit az előző szezonban az Aston Villa ellen tett (Gündogan két góljának segítségével a klub megszerezte a bajnoki címet), azt csinál, amit akar” – mondja a spanyol a Football España szerint.



„Pontosan tudja, mit gondolok róla. A klub is tudja, de ez a dolog csak a klubra, az ügynökére és rá tartozik. Bármi is történik, biztos vagyok benne, hogy jó lesz neki” – tette hozzá.

Gündogan 2016 nyarán a Borussia Dortmundtól igazolt az angol klubhoz, ahol azóta 284 meccsen lépett pályára és 52 gólt szerzett.

