Pep Guardiola örül annak, hogy Bernardo Silva a csapatánál marad.



Ezen a nyáron a Barcelona és a PSG is aktívan érdeklődött Bernardo silva után, a Manchester City azonban nemrég egyértelművé tette, a 28 éves játékos nem eladó. A klub edzője, Pep Guardiola a Crystal Palace ellen 4-2-re megnyert mérkőzést követően kifejtette, örül a játékos maradásának, és azt is elmagyarázta, miért tartja pótolhatatlannak a portugált.



„Örülök, hogy Bernardo győztes játékos lett. Egyértelmű, hogy a csúcspontot Erling érte el (Haaland, három gólt szerzett). De nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy Bernardo mit csinált, gólt szerzett és gólhelyzetet teremtett a jobb szélen a második félidőben – montja Guardiola a The Independent szerint.



„Bernardóval kapcsolatban az lep meg, hogy ha rosszul megy a játék, akkor tesz egy lépést előre, szeret ilyen helyzetben játszani. Jól érzi magát ebben. Néhány játékos hátrál ilyenkor, de ő viszont előre lép egyet. Ezért sok tekintetben pótolhatatlan számunkra. Annyira fontos számunkra, hogy négy-öt poszton is játszatni tudjuk. És ez nem csak a pályán van így, hanem azon kívül is. Nagyon szeretném, ha az öltözőben maradna."



Silva szerződése 2025 nyaráig szól a Manchester Cityvel.

Borítókép: Lynne Cameron/Manchester City FC a Getty Images