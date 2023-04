Pep Guardiola jelenleg a Premier League második leghosszabb ideje állásában lévő menedzsere, Jürgen Klopp után.



Graham Potter az angol bajnokság tizenkettedik menedzsere volt idén, akit menesztettek, ezzel kapcsolatban pedig Pep Guardiola és a Manchester City sajtótájékoztatóján is szóba került az edzőváltás gondolata.

Arról kérdezték a mestert, mi a titka annak, hogy ilyen régóta bízik benne a klub, ő pedig reflexből reagált.

„Elárulok egy titkot… Azért vagyok ilyen régóta itt, mert sok meccset nyerünk. Ha nem nyernénk ennyit, kirúgnának. Ilyen egyszerű.” – mondta a Daily Mirrornak Pep.

Guardiola egyébként 2016 óta a Manchester City menedzsere, szerződése pedig 2025-ig szól az angol klubnál.

Pep Guardiola reveals his secret to never getting sacked pic.twitter.com/sQ1jHdktn5