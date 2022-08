A Manchester City edzője, Pep Guardiola azokat vette célba, akik kritizálták Erling Haalandot, miután a norvég sztár vasárnap zseniálisan debütált a csapatban.

Haaland két góljával nyert a City a West Ham United ellen. A norvég támadó mutatott játéka kiérdemelte Guardiola dicséretét is, aki azoknak üzent, akik a megkérdőjelezték Haaland leigazolását a múlt hétvégi Liverpool elleni vereséget követően.

„Tudom, hogyan kezelte a sok kritikát amit kapott a héten, nagyon nyugodt volt, és csak az edzésre koncentrált. Nagyon tetszett, ahogy magához vette a labdát a tizenegyesnél. Ha valamelyik csapattársa el akarta volna venni tőle a labdát, biztos megüti őt. Ebben egészen biztos vagyok. Egy héttel ezelőtt még nem tudott alkalmazkodni a Premier League-hez, most Thierry Henry, Alan Shearer és Cristiano Ronaldo legjobb formájához hasonlítják” – mondta Guardiola a győztes meccs után.

Guardiola reméli, hogy a vasárnapi teljesítmény csak a kezdete annak, amit Haaland mutatni fog Manchesterben.

„Remélhetőleg sokáig velünk marad, és ilyen teljesítményt fog nyújtani. Szeretnénk, ha az újonnan érkezők boldogok lennének, jól érezzék magukat a városban és a csapatban. Ő egy hihetetlen tehetséggel rendelkező srác, szép számokat produkál, de szeretnénk még hozzáadni a játékához, hogy jobb játékos legyen.”

“One week ago he could not adapt in the Premier League and now he’s alongside Titi Henry, Alan Shearer and Cristiano Ronaldo,”



Guardiola on Haaland pic.twitter.com/ZBSInG82vi