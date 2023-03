A Chelsea edzője, Graham Potter dicsérte Enzo Fernándezt, ugyanakkor azt is világossá tette, az argentin még nincs a legjobb állapotában.



A Chelsea a januári átigazolási szezonban a Benficától szerződtette Enzo Fernándezt. A klub új szerzeményéről, most a Kékek vezetőedzője, Graham Potter beszélt.



„Fantasztikus játékos, ráadásul fiatal. Most érkezett meg egy másik országból, egy másik bajnokságból, így egyre jobb lehet majd. Alkalmazkodnia kell” – mondta a szakember a Goal.com szerint.



„Amikor labdát szerez és előre viszi azt, látszik a minősége. Progresszív mentalitású, megmozgatja a csapatot és mindent belead. Ez egy jó kombináció” – tette hozzá.



A Chelsea jelenleg a tizedik helyen áll a Premier League-ben, míg a bajnokok Ligájában bejutott a legjobb nyolc közé.

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images