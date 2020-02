A Manchester United 5-0-ra győzte le az FC Bruges csapatát az Európa Liga csütörtöki mérkőzésén, ezzel könnyedén jutott tovább a legjobb 16 közé. A 2. gólt Odion Ighalo szerezte, akihez nem csak egy találat, hanem a mérkőzés legmeghatóbb jelenete is kötődik.

Gólja után az égre nézett, majd a meze alatti pólóját mutatta a kamerának, amelyen nemrég elhunyt nővére fényképe szerepelt.

Odion Ighalo dedicated his first Manchester United goal to his sister, who died in December.



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/njQjyibe1j