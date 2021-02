A Chelsea gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Manchester Uniteddal az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójának vasárnapi rangadóján.

Ezzel folytatódott a január végén kinevezett Thomas Tuchel - és Lőw Zsolt másodedző - által irányított Chelsea, illetve a második helyen álló MU sorozata, ugyanis január 27. óta mindkét csapat immár kilenc tétmérkőzést vívott meg veretlenül.

