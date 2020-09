Gary Neville úgy véli, hogy Mohamed Szalah újabb szintet lépett, és már nincs messze attól, hogy a világ legjobb játékosa legyen.

A Manchester United legendája merész és tőle talán szokatlan kijelentést tett, ugyanis köztudott, hogy szívből gyűlöli a Liverpoolt, ennek ellenére a Vörösök egyik játékosát eposzi magasságokba emelte.



Szalah szombaton mesterhármast ért el az újonc Leeds United ellen, és már 97 gólnál tart mióta 2017-ben a Liverpool szerződtette az olasz AS Romától.



(Kép: Shaun Botterill/Getty Images)



Neville szerint a 28 éves támadó pár éven belül a világ legjobb játékosává válhat.



"A meccs közben volt egy pont, amikor csak Szalah-t néztem, és csak arra tudtam gondoltam, hogy micsoda játékos" - mondta.

"I was watching Salah and thinking that is some player, when he got those 40 odd goals I though that's a freak, then he does it for 2 or 3 years, he is an absolute killer on the pitch!" @GNev2 on Mo Salah for Liverpool pic.twitter.com/807qpIGxdX