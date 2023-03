Cody Gakpo zseniális teljesítményt nyújtott a Liverpool vasárnapi mérkőzésén, amikor 7-0-val mosták le a pályáról a Manchester Unitedet.



A meccset követően mindenki felfokozott hangulatban nyilatkozott, ami érthető, mivel nehéz időszakot tudhat maga mögött Klopp legénysége.

Cody Gakpo, a csapat januári szerzeménye szenzációsan játszott, két góllal vette ki részét az alázásból.

„Korábban mindenki sokat mesélt nekem ezekről a meccsekről, így tudtam, nagy meccs lesz. Mindenki remek teljesítményt nyújtott, elszántak voltunk, megvoltak a helyzeteink. Már csak folytatnunk kell ezt!”



„Ez most egy új támadótrió, Salah mellett új arcokként vagyunk jelen. Ez az elején kicsit nehézkes, mivel az előző hármas remekül összeszokott volt. A második gólom szebb volt, az első viszont fontosabb.” – elemezte a találkozót a 23 éves holland.

A Mané-Firmino-Salah trióból Mané már elhagyta a csapatot, Firmino pedig a nyáron távozik. Helyükre léphet a Gakpo-Nunez-Salah hármas, ahogyan az MU ellen is.

Cody Gakpo before the game: “I really love playing for Liverpool — being there together with guys like Salah and Nunez is fantastic. My feeling is great” #LFC



“We are starting to get used to each other more and more every day. So, I think we're going to be all right”. pic.twitter.com/DNDOkpU7DM