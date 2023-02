A Liverpool az egyik legnagyobb múltú klub Angliában, ehhez mérten pedig tele van „szentelt” helyekkel a stadion.

Az egyik ilyen a játékoskijáró feletti „This is Anfield” felirat is. Klopp érkezésével „törvénybe iktatta”, hogy csak azok érinthetik meg ezt a feliratot, akik már nyertek valamit a Liverpoollal.

Cody Gakpo, a klub új igazolása azonban vagy nem tudott erről, vagy csak megfeledkezett róla, de Klopp intelmeit figyelmen kívül hagyva rátette kezét a táblára, mielőtt a csapat kivonult a pályára.

A szemfüles nézők megfigyelhették, hogy Jordan Henderson, Fabinho és Alexander-Arnold is megérintették a táblát, ők ugye nyertek már kupát a ’Poollal’.

A hagyomány már régebb óta él, mint Klopp érkezése, anno Fernando Torres is beszélt már a felirat jelentőségéről.

Habár Gakpo tilosban járt, nem hatott rossz ómenként a cselekedete, ugyanis a holland megszerezte első találatát vörösben.

