Az angol élvonalban szereplő Burnley labdarúgócsapata a jövőben mobilalkalmazás segítségével is teszteli az akadémiájára jelentkező fiatalokat.

A klub kedden közölte, hogy megállapodást kötöttek az AiSCOUT tehetségkutató program használatára, melynek segítségével a 14 év feletti érdeklődők feltölthetik videojukat a speciális gyakorlatok elvégzéséről, a teljesítményüket és eredményeiket pedig az elemzők nemcsak egyénileg képesek kiértékelni, hanem mesterséges intelligencia segítségével össze is tudják hasonlítani a többiekével.

To take part in our open trial with @AiSCOUT_app, follow these steps:



Download AiSCOUT

Complete your profile

Submit your performance



We will be contact outstanding players to invite them for

formal academy trials in 2021.#UTC pic.twitter.com/uRtpglJr6D — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 12, 2021

A tájékoztatás szerint a jelentkezők közül a legjobbakat az év folyamán meghívják az akadémia hivatalos tesztnapjaira.

NEWS | We are proud to announce that the Clarets will become

the first @PremierLeague club to utilise artificial

intelligence to identify the next generation of football

stars, as part of a new global talent search with@aiscout_app — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 12, 2021

Alan Pace, a Burnley elnöke kiemelte, nagy várakozással tekintenek a programra, hiszen első alkalommal használnak ilyen technológiát a klubnál a kiválasztás során. A sportvezető reményét fejezte ki, hogy ezzel világszerte tovább népszerűsítik klubjukat, valamint lehetőséget biztosítanak fiatalok számára arra, hogy felhívják magukra a figyelmet.

This is a hugely exciting opportunity for us to introduce new data-led technologies into @BurnleyOfficial for the first time.



The open, global talent search using the @AiSCOUT_app will introduce the club to young people across the world by giving them a chance to trial with us. https://t.co/2XgftiSygy — Alan Pace (@AlanPaceBFC) January 12, 2021



Jonathan Pepper, a klub akadémiájának edzője hozzátette, a globális tehetségkutató lehetővé teszi, hogy elsőkategóriás akadémiához csatlakozzanak olyan játékosok, akik profi labdarúgók akarnak lenni.

Kép: Twitter