A RB Leipzig fiatal horvát hátvédje, Josko Gvardiol felkeltette a BL-győztes Manchester City figyelmét. Habár a klubok elvileg már a vételárban is megegyeztek, sőt egyes szakírók már az orvosi vizsgálat időpontját is tudni vélték, a futballista azóta sem került az angol együtteshez.



Brit lapok vázolták, hogy állnak most a felek. A lipcseiek értékesítették Szoboszlai Dominikot és Christopher Nkunkut, így anyagilag nincsenek rászorulva Gvardiol eladására. Csak abban az esetben válnának meg tőle, ha a helyettes megvásárlás mellett legalább 50 millió euró maradna a számlájukon.



A németek fő kiszemeltje a Feyenoord 23 éves védője, Lutsharel Geertruida. A holland bajnok 46 millió eurót kérne érte.



A Mirror szerint Gvardiol kétségbeesetten várja már, hogy lezárulhasson az átigazolás és Pep Guardiolával dolgozhasson. A City trénere állítólag nagyon frusztrált és lassan elveszíti a türelmét, mivel klubja még mindig nem teljesítette a lipcseiek követeléseit.



Gvardiol az előző két szezonban megnyerte a Német Kupát, a horvát válogatottal pedig bronzérmet ünnepelhetett a világbajnokságon, míg a Nemzetek Ligája döntőjét büntetőkkel bukták el a spanyolok ellen.



Borítókép: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images