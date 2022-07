Egy felejthető bajnoki szezon után a Manchester Unitedhez Erik ten Hag érkezett. A holland mester az első pillanattól kezdve nagyon keményen és tudatosan nyúlt a csapathoz, ezt pedig az előszezonban aratott három győzelmük is tükrözi., írja a Fotbolltransfers.com.

Számos dicséretet zsebelt be, mivel rengeteg az építőjellegű ötlete, emellett úgy látszik, képes lehet visszavezetni a United-et a látványos, szórakoztató futballhoz.

A 27 éves Bruno Fernandes szintén elégedett az edzővel, interjújában pedig kis betekintést engedett a vele való munkába:

„Ha mindenki megérti, hogy a szabályokat be kell tartanunk és meg kell tennünk, amit az edző követel, hamar egy hullámhosszon leszünk. Ez pedig egyenes út a siker felé.”



„Fegyelmet követel, de szabadságot ad a játékosoknak, hogy döntéseket hozzanak. Vannak betartandó szabályok, de ad is némi felelősséget az idősebb játékosok kezébe. Nagyon világosan és tisztán látni, mit szeretne játszani, ez pedig nagyon fontos.”

We have an amazing time in Australia so thank you for the support. Very important steps in our preparation for the season. pic.twitter.com/BQ6Ixz8mZQ