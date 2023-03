A korábbi játékos, Chris Sutton szerint Bruno Fernandes nem alkalmas arra, hogy a Manchester United csapatkapitánya legyen.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester United 7-0-ra kikapott a Liverpooltól. A történelmi vereséget követően a Vörös Ördögök játékosait számos kritika érte. Ezek össztüzébe került a klub csapatkapitánya, Bruno Fernandes is. A 28 éves játékos viselkedését Gary Neville és Roy Kane is szégyenletesnek minősítette. Hozzájuk csatlakozott most Chris Sutton is, aki szerint Fernandes nem alkalmas a csapatkapitányi posztra.



„Szerintem soha többé ne viselje a (csapatkapitányi) karszalagot. Vannak mások, akik sokkal jobban képzettek (erre a feladatra). Fernandes nem a legjobb vezető. Vannak nála alkalmasabb jelöltek, például Casemiro” – mondta a BBC Sportnak.



A meccs egyik szakaszában Fernandes megállt, amikor a Liverpool játékosa, Stefan Bajcetic pillanatok alatt faképnél hagyta.



„Ez egy feltűnő pillanat volt. Bármilyen rossz is volt a United, nem hagyhatod, hogy valaki elfusson előled és nem adhatod fel. De a MU kapitány ezt tette. Ez nagyon rosszul fest” – mondta a szituációról Sutton.



„Azt hiszem, Bruno napjai (kapitányként) meg vannak számlálva” – összegzett.

Borítókép: Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images