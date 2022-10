Megható pillanatok szemtanúi lehettek az Old Traffordra kilátogatók, amikor Sir Alex Ferguson újra találkozott egykori tanítványával, Cristiano Ronaldóval.

A Manchester United Newcastle United elleni mérkőzése ünnepi pillanatokkal kezdődött, ugyanis a „Vörös Ördögök” két játékosát, David de Geát és Cristiano Ronaldót köszöntötték. Előbbit az 500. mérkőzése alkalmából, utóbbit a klubszinten megszerzett 700. gólja miatt tüntették ki.

Ronaldónak egykori vezetőedzője, Sir Alex Ferguson adta át a díjat. Ronaldo mindössze 18 éves volt, amikor a szakember leigazolta őt csapatába, így Ferguson egyféle apaszerepet is betöltött számára. A páros között az évek folyamán erős kötelék alakult ki, ráadásul ők ketten elképesztő eredményeket értek el. A páros háromszor örülhetett bajnoki címnek, és Ligakupa trófeának, valamint a Bajnokok Ligáját, az FA-kupát is elhódították, és klubvilágbajnoki címet is ünnepelhettek közösen.



Sir Alex Ferguson reunites with Cristiano Ronaldo



The legendary manager celebrates 500 United appearances for David de Gea and 700 goals club goals for the Portuguese star



