Sir Alex Fergusont a világ valaha volt legjobb menedzserének tartják, így nem csoda, hogy az Angol Labdarúgó Szövetség felkérte, hogy irányítsa válogatottjukat.

Ferguson 2015-ben egy interjú során beszélt arról, hogy nem is egyszer, hanem kétszer is felkínálták neki a szövetségi kapitányi posztot, de mindkétszer elutasította, írja a Sportbible.

„Martin Edwards lebeszélt nekem egy időpontot Adam Crozierrel, az FA akkori elnökével hogy beszéljünk erről a munkáról. Én egyébként is az épületben voltam akkor, Martin pedig csak annyit mondott: Beszélj vele!”



„Dehogy beszélek, nem fogom Angliát irányítani, válaszoltam”



„Erre Martin: Csak add meg neki azt a megtiszteltetést, hogy beszéltél vele.”



„A probléma az volt, hogy semmi okom nem volt elhagyni a Manchester Unitedet. Olyan boldog voltam, mint valami nagyúr. Amint megláttad az edzőpályát vagy a játékosokat, a motiváció jött magától.”



„Éreztem, hogy határozottan a megfelelő klubban vagyok!”



„Szombat délután vagy vasárnap reggel úgy ülni a stadionban, hogy rajtad kívül senki sincs ott, valami hihetetlen motiváció volt nekem.”

A pletykák szerint egyébként 2012-ben csak egy hajszálon múlott, hogy nem Fergie, hanem Stuart Pierce lett a kapitány. Ki tudja, akkor talán nem esett volna ki Anglia Dél-Korea ellen.

Sir Alex Ferguson. Still the only manager to win the treble in England.@TheUnitedLink | #MUFC pic.twitter.com/AwmJ7AKu2p