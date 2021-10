Ole Gunnar Solskjaer döntése, hogy hétvégén pihenteti Cristiano Ronaldót, és az Everton elleni a kispadon kezdeti, úgy tűnik, visszafelé sült el. Rengetegen beszélnek erről, még a Manchester United legendája, Sir Alex Ferguson is.

Videó készült arról, hogy a volt menedzser az MMA sztárjával, Khabib Nurmagomedovval beszélget, és megkérdőjelezi a jelenlegi vezetőedző döntéseit.

„Ronaldo nem játszik az Everton ellen…” – kezdte Ferguson. „Kezdőbe kell rakni a legjobb játékosaid” – tette hozzá, majd Khabib emlékeztette őt, hogy Ronaldo a második félidőben pályára lépett.

Rengeteg más szakértő, köztük Gary Neville is kritizálta a döntést, bár ez valószínű akkor nem lenne beszédtéma, ha a Manchester United nyert volna. 36 éves korában Cristiano már nem kezdhet minden mérkőzésen, ezt Solksjaer is tudja, akárcsak Ferguson, aki sokszor pihentette Ronaldót. Természetesen mindenki más is tisztában van ezzel, de ez nem állította meg a reakciókat, beleértve magát a játékost is, aki láthatóan bosszúsnak és frusztráltnak tűnt a meccs után.

Az Old Traffordon való Everton elleni pontvesztés azt jelenti, hogy a United az utolsó hat meccséből mindössze kettőt nyert meg. Jamie Carragher rámutatott a klub problémájára, miszerint a a gond Ronaldóval vagy nélküle nagyjából ugyanazok: nem csapat.

Forrás: marca.com

Borítókép: marca.com