A Manchester United rajongói gyorsan elkezdték kritizálni Mino Raiolát Paul Pogba kapcsán tett kijelentései miatt. Maga Sir Alex Ferguson sem tartotta vissza a véleményét a szuper ügynökről.



Fotó: Stefano Guidi/Phil Cole/Getty Images



Pogba ügynöke, Raiola bejelentette, hogy a középpályás ideje lejárt a Unitednél. Az olasz szakember legújabb megnyilvánulását valószínűleg nem fogják sokan kedvelni, ahogy magát az embert sem kedvelik sokan. A Manchester United korábbi főnöke, Ferguson sem Raiola legnagyobb rajongója. 2015-ben a Leading című könyvében Ferguson ezt írta.

"Van egy vagy két olyan futballügynök, akiket egyszerűen nem szeretek, és Mino Raiola is az egyik. Attól a pillanattól kezdve, hogy megismertem, nem bíztam benne. Zlatan Ibrahimovic ügynöke lett, még amikor az Ajaxban futballozott, majd Pogbát is elkezdte képviselni 18 évesen. Pual hároméves szerződéssel játszott nálunk, ami tartalmazott egy egyéves hosszabbítást is, amelyet szívesen aláírtunk volna. De Raiola hirtelen megjelent a színen. Ő és én olyanok voltunk, mint az olaj és a víz. "

Sport365.hu - "Paul Pogbának csapatot kell váltania" Mino Raiola erről a Tuttosport című olasz lapnak adott interjújában beszélt. Úgy fogalmazott a 27 éves világbajnok francia játékossal kapcsolatban, hogy bár a szerződése még 2022 nyaráig szól, mindkét félnek az lenne a legjobb, ha már télen elválnának az útjaik.

Raiola tizenéves kora óta vigyáz Pogbára, és tudjuk, hogy ennek a sztorinak az lett a vége, hogy a francia középpályás a Juventus játékosa lett. Később ugyan visszatért a Vörös Ördögökhöz, ahol jelenleg is játszik, de nem tud igazán kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com