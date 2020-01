Csütörtökön megműtötték Calum Chamberst, az Arsenal labdarúgójának felépülése várhatóan 6-9 hónapot vesz igénybe.

A londoni klub honlapján közölte: a vasárnapi, bajnoki összecsapáson a védő bal térdében elszakadt a keresztszalag.

