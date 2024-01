Magától értetődőnek gondolnánk, hogy egy olyan szezon után, amikor egy csapat mindent megnyert, alig várják a következő idényt, és hogy folytathassák a diadalmenetet.



Ez azonban a City edzője, Pep Guardiola szerint közel sem volt így.

„El sem tudod képzelni, hogy most mennyire boldog vagyok, hogy ott tartunk a különöző sorozatokban, ahol. A szezon elején nagyon fáradt voltam, és egy kicsit aggódtam az előttünk álló feladatok miatt.”

Habár a bajnokságban csak a harmadik helyen áll a Manchester City, idén már két trófeát is behúztak, ugyanis a Sevilla legyőzésével ők lettek az Európai Szuperkupa győztesei, illetve nemrég a klubvilágbajnokságon is részt vettek, ahol kapott gól nélkül, simán hódították el a trófeát.

Pep Guardiola claims @Arsenal are currently going through similar troubles to what @ManCity experienced earlier this season



https://t.co/9cHOtf2aAG pic.twitter.com/QXiXrnVahc