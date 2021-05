Telt házas stadionokkal számol jövőre az angol labdarúgó-bajnokság vezetősége.

A brit kormány februárban jelentette be, hogy fokozatosan enyhíti a koronavírus-járvány nyomán bevezetett szigorú intézkedéseket. Jövő hétfőn lép életbe a harmadik szakasz, amikor is a stadionok ötven százalékáig, vagy maximum négyezer főig mehetnek be nézők. A nagy kapacitású helyszínek különleges elbírálás alá esnek, ezekben a teljes befogadóképesség 25 százaléka, vagy tízezer ember lehet.

Boris Johnson miniszterelnök hétfőn azt mondta, minden a tervek szerint halad, ennek kapcsán pedig Richard Masters, a Premier League vezérigazgatója pedig kijelentette, alig várják, hogy ismét nézők előtt játszhassák a mérkőzéseket.

"Fantasztikus lesz ismét szurkolókat látni, nagyon hiányoztak, a PL nem volt ugyanaz nélkülük" - fogalmazott Masters annak kapcsán, hogy a csapatok június óta zárt kapuk mögött játszanak. Hozzátette, a kormánnyal közösen azon dolgoznak, hogy a következő idény nyitányakor már telt ház előtt rendezhessék az összecsapásokat.

Borítókép: Michael Regan/Getty Images