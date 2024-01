Fabrizio Romano szerint a Manchester United még mindig nem tisztázta, hogy milyen típusú játékost szeretne szerződtetni a téli átigazolási időszakban.

Ezért is estek ki a Timo Werner kölcsönvételéért folytatott versenyből, a német most a Tottenham Hotspurhöz költözik helyette.

Sir Jim Ratcliffe érkezésének az volt a célja, hogy jobban racionalizálja a dolgokat, különösen az átigazolásokat illetően. Azonban még hat hónapot kell várnia, mire a Premier League ratifikálja a 25%-os vásárlást.

Úgy tűnik, káosz uralkodik a klubnál, mivel még mindig nem tudják, milyen játékosokat szerződtessenek.



