Az Arsenal korábbi kapitánya, Cesc Fabregas nemrég elárulta, 18 évvel ezelőtt miért vágott hozzá egy szelet pizzát Sir Alex Fergusonhoz.



2004-ben az Arsenal egy 49 meccses veretlenségi sorozattal a háta mögött készült a Manchester United elleni találkozóra, annak a reményében, hogy megszerezzék az áhított ötvenediket. Ezek az álmaik azonban szertefoszlottak, amikor a Vörös Ördögök 2-0-s győzelmet arattak felettük. A mérkőzés több szempontból emlékezetes volt, ám leginkább a meccs utáni jelenetek miatt vált ismertté, melyről aztán „pizzagate” -nek nevezték el. A mérkőzés után az Arsenál játékosa, Cesc Fabregas egy szelet pizzát dobott a Manchester United vezetőedzőjére, Sir Ales Fergusonra. Az egykori játékos nemrég az ITV-nek adott interjújában elárulta, mi sarkallta a furcsa cselekedetre.



„49 meccse veretlenek voltunk. Nagyon versenyképesek voltak, de nagyon okos emberek. Én is sok döfést kaptam."



„Szóval nagyon csalódott voltam. Bemelegítesz, és nem játszol. Bosszankodsz, hogy veszítettél. Gyorsan bementem az öltözőbe és volt ott valami kaja, éheztem."



„Vettem egy szelet pizzát, de ekkor elkezdtünk zajokat hallani. Mindenhol játékosok jelentek meg, és Arsene Wenger is ott termett. Az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy eldobjam a pizzát, mert nem volt erőm vagy bátorságom arra, hogy belemenjek abba a harcba. Szörnyek voltak odabent. Szuper, szuper nagy srácok voltak. Nyilván Sir Alex Fergusont találta el” – mesélte az esetről.



Korábban a Manchester United egykori játékosa, Rio Ferdinand is beszélt az esetről. Ő a Vibe with Five podcastjában elemezte az esetet, és elárulta, úgy hiszi Fabregas mozzanata nem volt szándékos.



„Nem hinném, hogy támadólag akarta dobni, azt hiszem, csak kirepítette az ajtón, és a főnök elment mellette” – mondta.



„Eltalálta, az pedig örök emlék marad számomra, hogy egy biztonsági őrnek vissza kellett tartania attól, hogy megpróbáljon bejutni az öltözőbe. Erre emlékszem.”

Borítókép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC a Getty Images