Pár héttel ezelőtt a magyar futball szenzációja volt, hogy Szoboszlai Dominik aláírt a Liverpool gárdájához.



Ennek a transzfernek a farvizén nem sokkal később Fabio Carvalho is klubot váltott, ő pedig pont Lipcsébe került egy évre, kölcsönbe.

Carvalho jól kezdte a tavalyi szezont Jürgen Klopp keze alatt, ám a szezon második felére már alig-alig kapott lehetőséget, ezt jól prezentálja, hogy 2023-ban mindössze két meccsen, összesen nyolc percen keresztül láthatták a drukkerek Liverpool-mezben.

Klubváltásával tulajdonképpen Szoboszlai számára csinálta meg a helyet a keretben, ő azonban eltökélt afelől, hogy egy napon képes lesz kitúrni a magyar tehetséget a kezdőből.

„Én egy kreatív játékos vagyok, aki jól bánik a labdával. Mindig keményen dolgozom, nem csak magam miatt, hanem a csapatért is.”



„Mindenki tudja, mennyire jó játékos Szoboszlai, én azonban bízom a saját képességeimben.” – mondta az Athletic-nek.

Interview with #LFC loanee Fábio Carvalho for @Transfermarkt



On replacing Szoboszlai at #RBLeipzig

Lack of communication at Liverpool

Working with Rose at Leipzig

On his long-term future