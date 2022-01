A 12-szeres aranyérmes Manchester United hazai pályán 1-0-ra verte a hétszeres győztes Aston Villát hétfőn az angol labdarúgó FA Kupa harmadik fordulójában.

A csípősérüléssel bajlódó Cristiano Ronaldo nélkül felálló MU gólját Scott McTominay szerezte a 8. percben. A két gárda szombaton bajnoki meccsen is összecsap, akkor Birminghamben.



A hétvégén ez élvonalbeli klubok közül a Burnley, a Newcastle United, a Watford és az Arsenal is kiesett az FA Kupából.



A világ legrégebbi - 1871-ben indult - sorozatában a mostani, harmadik az első olyan forduló, amelyben a Premier League együttesei is pályára lépnek.

Borítókép: Twitter.com/Manchester United