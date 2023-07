Harry Maguire négy éve rekordösszegért igazolt a Manchester Unitedhez, a gárda alapemberévé vált, megkapta a csapatkapitányi karszalagot is, ám Erik Ten Hag érkezésével kiszorult a kezdőből, nemrég a tisztségétől is megfosztották.



Több brit és nemzetközi lap is a távozásáról írt, a Chelsea és a West Ham United érdeklődéséről lehetett olvasni. A védő piaci értékét húsz millió euró körülire saccolják, anno ennek négyszereséért vette meg a MU.







Most a csapat vezetőedzője, Erik Ten Hag is megszólalt a bekk kapcsán: „Tiszteljük Harry Maguire-t, ő nagyon fontos a keret és az együttes számára. Ami a posztját illeti, négy középhátvédünk van” – nyilatkozta a tréner.



„Az állandóságról beszélve, tudjuk, hogy 11 játékossal nem tudjuk ezt teljesíteni, ezért örülök, hogy négy nagyon jó középhátvédünk van” – tette hozzá a holland edző.



Borítókép: Matthew Ashton - AMA/Getty Images