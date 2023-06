A rekordmértékű és mennyiségű átigazolás ellenére – vagy éppen pont emiatt – csalódást keltően szerepelt a Chelsea, mindössze a 12. helyet szerezték meg a Premier League 2022/23-as szezonjában. A jövő újratervezése elkezdődött, ám a szakmai stáb és a keret mellett más is megváltozhat a kékeknél.



A londoni klub egyik húzását a Premier League már keresztülhúzta. A Paramount+ nevű streamingszolgáltatóval kötöttek volna szponzori szerződést, de ehhez a liga nem járult hozzá, így új támogató után kellett nézni. Ezt meg is találták egy online sportfogadó cég formájában, de a 2026-ban életbe lépő új szabályozás miatt az sem lehet hosszú életű.



Így került a képbe a német Allianz, amely számos európai klubot szponzorál. Márkanevét viseli többek között a Bayern München, a Juventus és a Rapid Wien otthona is. Angol médiaértesülések szerint pedig a Stamford Bridge is felveheti a biztosító nevét, ráadásul hosszabb távra terveznének a felek. Az Allianznak azért is kapóra jönne a lehetőség, mert így brit földön is megvethetnék a lábukat.



Azonban addig, amíg a londoniak stadionjának helyzete nem tisztázódik, a szponzori szerződést sem lehet megkötni. Ugyanis felmerült, hogy a Chelsea létesítményét át- vagy újjáépítenék, utóbbi következményeképp évekig ideiglenes otthon után nézhetnének.







A munkálatok pedig akár 2030-nál is tovább tarthatnak.

Borítókép: Zac Goodwin/PA Images via Getty Images