Az Aranylabdás ex-liverpooli legendát felkérték, hogy állítsa össze a valaha volt legjobb játékosokat felvonultató kezdő 11-ét.

A listáról lemaradt Anglia legtöbb gólját szerző játékosa, Wayne Rooney és a válogatottban és Chelseaben is megkerülhetetlen alapembernek számító Frank Lampard is.

A kapuba Peter Schmeichel került, ez a döntés pedig nehezen vitatható.

A védelmet két Manchester United és két Chelsea játékos alkotja, Ashley Cole és John Terry mellett Ferdinand és Gary Neville őrzi a kaput.

A középpályán Gerrard, Vieira és Scholes kapott helyet, itt olyanok maradtak ki a felsorolásból, mint a korábban említett Lampard, vagy például Ryan Giggs.

A támadószekció felvet kérdéseket, ugyanakkor annyi remek csatár fordult meg a PL-ben az évek során, hogy ember legyen a talpán, aki mindenki számára elismert neveket választana.

Owen ide a Thierry Henry, Shearer, Ronaldo hármast választotta.

Érdekesség, hogy a listán egyedül Cristiano Ronaldo szerepel a jelenleg is aktív játékosok közül, kihagyva a felsorolásból olyan neveket, mint Kevin De Bruyne vagy Virgil van Dijk.

Is this the greatest Premier League XI of all time?@themichaelowen makes his selection on The #FinalWord.



Watch | https://t.co/2BGNksFOKb#PL30 #OptusSport pic.twitter.com/f1Dy4iGoQj